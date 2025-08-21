agosto 21, 2025

Secretaría de la Mujer financiará acciones para reducir feminicidios en Veracruz



Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Hasta 2023, el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) reportaba como cumplidas solo el 12.5% de las medidas ordenadas al Gobierno de Veracruz y a 11 municipios tras la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida, declarada por la Secretaría de Gobernación en 2016.

En su último informe, la Conavim señaló que el 87.5% de las medidas permanecían incumplidas, por lo que el IVM solicitó recursos federales para reforzar acciones de capacitación, prevención y acceso a la justicia.

Federación entregará 3 millones de pesos

Este 21 de agosto se confirmó que el IVM recibirá un subsidio de 3.2 millones de pesos para el proyecto MUJERES/AVGM/VER/022/2025, financiado por la Secretaría de las Mujeres.

El programa contempla acciones de atención, prevención, seguridad y justicia, con el objetivo de disminuir riesgos y vulnerabilidades para mujeres, adolescentes y niñas, además de garantizar espacios libres de violencia.

Entre las medidas destacan estrategias de seguimiento de hechos de violencia feminicida, fortalecimiento de investigaciones con perspectiva de género e interseccionalidad, y acciones para garantizar justicia pronta y expedita.

¿Cómo se aplicarán los recursos?

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) contratará a personal especializado para dar acompañamiento a víctimas de violencia feminicida, homicidios de mujeres y delitos por razón de género. Además, cinco profesionales ofrecerán atención psicológica y talleres de sensibilización para funcionariado estatal y municipal.

El IVM organizará cinco talleres regionales para 220 servidores públicos de los municipios con AVGM, con el fin de fomentar nuevas masculinidades y prevenir la violencia. También impartirá un diplomado de 160 horas sobre argumentación jurídica con perspectiva de género para 180 servidores del Poder Judicial, Fiscalía General, SSP y la propia CEEAIV.

Asimismo, se desarrollará una nueva base de datos vinculada al BANAVIM para estandarizar información estatal y nacional; las acciones del IVM se concentrará en los municipios de Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa.

En tanto que la Fiscalía General del Estado contratará a ocho personas para sistematizar datos y agilizar la integración de carpetas de investigación relacionadas con violencia de género.

Sin avance en la atención de la alerta de Violencia de Género

El financiamiento busca responder al rezago en el cumplimiento de las medidas de la AVGM en Veracruz, que desde 2016 obliga a autoridades estatales y municipales a atender la violencia feminicida.

Las acciones, que combinan prevención, atención y fortalecimiento institucional, pretenden reducir la impunidad y los riesgos que enfrentan las mujeres en 11 municipios que son: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.