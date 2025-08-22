Pagarán solo a las responsables del mural en el viaducto; «Todo abona», dice directora del IVM sobre el cambio a «viaducta»

agosto 22, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El cambio de nombre del viaducto a «viaducta», abona a la visibilización de las mujeres, dijo la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira del Toro Olivares, quien señaló que se requiere de políticas políticas a favor de los derechos de este sector de la población pues ello va más allá de un nombre.

«Yo creo que todo abona, hay cuestiones trascendes y hacer políticas públicas y espacios donde se visibilicen los derechos de las mujeres y sobre todo la atención constante y la escucha activa trasciente mucho más allá de un nombre».

Agregó que escuchan todas las voces y las colectividades, aunque se requiere de procesos jurídicos y normativos en propuestas como esa, por lo que será la autoridad quien determine el cambio de nombre con el consenso de la ciudadanía.

Además, sobre el nuevo mural que se plasmará en este espacio y la petición de las artistas de que sea un trabajo remunerado, expuso que se atenderá su petición.

“Sí habrá remuneración para las artistas responsables del proyecto, para quienes participen de manera voluntaria será un reconocimiento simbólico, para quienes han estado creando todo el proyecto artístico sí es la remuneración de su trabajo que estaban tres y una desistió y ahora quedan dos, expuso.

Dijo que la rehabilitación del viaducto avanza conforme a lo acordado con las colectivas, aunque reconoció que aún se gestionan recursos para el reconocimiento económico de las artistas.

“Se hizo una convocatoria abierta para escuchar a todas las artistas y mujeres interesadas; ahora trabajamos en cómo quieren verse reflejadas, aquellas que demandan justicia o que buscan plasmar sus derechos”, señaló.

Asimismo, invitó a empresas y ciudadanía a sumarse con apoyos materiales, como andamios, pintura, pinceles o incluso alimentos para quienes trabajarán durante las jornadas nocturnas.