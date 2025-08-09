Hasta diciembre xalapeños deberán seguir con los tandeos

agosto 9, 2025

Ariadna García/Xalapa,Ver. La directora de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Ana Iris Ruiz Gómez, afirmó que la población xalapeña deberá seguir con el programa de tandeos hasta diciembre.

Señaló que esta medida de racionar el líquido, será permanente pues actualmente es insuficiente.

«En tandeo es permanente, ese ya se va a quedar de siempre, solo tenemos la ciudad dividida en dos sectores de manera permanente».

Señaló que las lluvias han ayudado en que no baje el nivel de las fuentes de abastecimiento y con ello reduzcan los problemas de escasez.

«No tenemos tanta falta de agua, tenemos detalles de fugas y demás, pero en cuanto nos reportan lo atendemos».

La funcionaria municipal agregó que hasta que finalice el año, la ciudad tendrá dos días agua y tres no, pues no ha sido posible disminuir los días sin el líquido.