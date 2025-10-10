Harán perifoneo en colonias para alertar a familias por lluvias

octubre 10, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, dio a conocer que se llevará a cabo un trabajo de perifoneo en las colonias en riesgo por las lluvias e invitándolos a no sacar sus residuos sólidos a destiempo para evitar inundaciones.

«Se intruyó que se hagan perifoneos en todas las colonias, lo hicimos desde la semana pasada para los efectos de que la gente esté enterada que la lluvia va a continuir en los siguientes días y vayan cuidando y barran sus frentes y no saquen la basura a destiempo».

Asimismo, dijo que ya fueron atendidas las afectaciones provocadas por las recientes lluvias en su mayoría por caída de árboles y anegaciones.

“Algunas colonias con anegaciones, algunas caídas de árboles pero atendidas oportunamente y bien. Pedirle nada más a la población que sigan cuidando que no se obstruyan los bajantes con basura o con hojarasca, que es lo que luego nos provoca ahí algunas inundaciones».

Llamó a sacar sus residuos sólidos cuando suene la campana, que barran el frente de sus casas y que levanten todos sus residuos, «eso nos ayuda mucho en la ciudad”.

Respecto a los operativos de vigilancia y prevención por posibles afectaciones en la siguientes lluvias, aseguró que vigilarán zonas de mayor riesgo.

«Colonias donde tenemos laderas, establecimos de manera permanente con el comité de Protección Civil la realización de perifoneos en las colonias, para que la gente esté enterada de la continuación de la lluvia los próximos días y estar pendiente de posible reblandecimientos en taludes cercanos».