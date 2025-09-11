Guillermo Ochoa jugará en Chipre de cara al Mundial 2026

septiembre 11, 2025

El portero mexicano Guillermo Ochoa seguirá su aventura europea en el AEL Limassol. Mediante un comunicado y un video, el equipo de Chipre informó acerca del preacuerdo con el guardameta, quien sigue buscando un lugar para ir a la Copa del Mundo de 2026.

En las redes sociales se le presentó con un emotivo video, en el que con palabras definieron la carrera y peso del arquero mexicano: En redes sociales se le presentó como: “Fuerza. Reflejos. Legado. Pronto en Limassol”, se lee en el anuncio.

Ochoa, de 40 años, ha tenido un largo recorrido en el viejo continente, pasando por equipos como Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana y AVS. Ahora, su nuevo club se convierte en el séptimo en el que haya defendido su arco en su travesía por Europa.

El Limassol es un histórico polideportivo de Chipre, pero es más reconocido por su equipo de fútbol. Con 94 años de existencia es uno de los más longevos de la primera división, aunque, no ha tenido el éxito de sus similares, pues tras una larga sequía de 23 años sin ser campeones y que su último título lo ganó en la temporada 2011-2012, las alegrías son contadas. No obstante, es un equipo que constantemente pelea los primeros puestos y que en los últimos años ha llegado a jugar Europa League.

A espera de que Ochoa pase los exámenes médicos y sea completamente oficial su incorporación, se planea que pueda debutar hasta el 22 de septiembre. Con esto, podrá seguir luchando para ser convocado para la lista final de 26 jugadores que irán al mundial del siguiente año.