Fundación Pleey entregará útiles escolares a alumnos de escasos recursos

agosto 20, 2025

David Fernández Demeneghi preside la Fundación Pleey que celebra su 20 aniversario con la donación de útiles escolares a estudiantes de escasos recursos.

David ha encabezado varias campañas gratuitas en beneficio de las personas que carecen de recursos económicos.

Este año la Fundación Pleey entregará 500 útiles escolares, algunos patrocinados por la Fundación Chedraui.

“El año pasado entregamos ciento setenta y tres, como todos los años hemos estado entregando, pero este año vamos a entregar 500 porque se debe a nuestro 20 aniversario. Vamos a entregar paquetes completos. Como podrás ver son cuatro libretas, lápices, colores, completo. Realmente lo que siempre esperamos es darles calidad a todos”.

Se aceptarán donaciones hasta el 23 de agosto y los interesados pueden contactar a través de redes sociales para más información.

“Gracias a la Fundación Pleey vamos a patrocinar a dos primarias completitas y las demás las vamos a encomendar dentro de nuestras casas Pleey. Tenemos más de cinco casas Pleey en la ciudad, más dos extra, una en Acajete y otra en Banderilla”.

La Fundación Chedraui aportó 310 útiles escolares, con lo que se apoyará a dos escuelas más, de 150 alumnos. Serán entregados el próximo domingo 24 de agosto.

“Prácticamente estamos casi cerrando fila para este evento, pero todavía si se quieren sumar, por ahí te hacemos llegar nuestras redes sociales, que nos sigan como Fundación Pleey, y pues a seguir a todos los niños y niñas de este de esta ciudad, y ahora Acajete y Banderilla”, finalizó David.