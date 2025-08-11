Sev detectó cobros obligatorios en escuelas, en tecnológico ordenaron devolución del dinero

agosto 11, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa reconoció que se han detectado cobros de forma obligatoria de las llamadas cuotas escolares de las asociaciones de padres de familia en varios puntos del estado, por lo que llamo a los padres y madres de familia a denunciar está práctica.



Lo anterior a pesar de que la ley establece que la educación debe ser totalmente gratuita.



Indicó que uno de estos casos fue en un instituto tecnológico del estado, en donde el dinero se reintegrara a los estudiantes afectados.



Y es que, el caso salió a la luz pública cuando padres de familia se quejaron por el pago impuestos en el momento de la inscripción vulnerando sus derechos a la educación y contradice las políticas estatales que promueven la gratuidad en todos los niveles.



“No hay cuotas para ningún nivel educativo, no hay obligatoriedad, recuerden que nuestra gobernadora está impulsando lo que es la gratuidad y precisamente hace unos días estuvimos en un tecnológico en el cual estaban haciendo un cobro”.

Ante las quejas de los padres de familia la Sev intervino y el dinero cobrado será devuelto a los estudiantes.





ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS VA AL 85 POR CIENTO







Por otra parte, Tello Espinosa informó que la distribución en la entidad presenta un avance significativo.



“Llegamos el 85 por ciento de libros entregados, nos falta muy poco y esto es porque precisamente de la Ciudad de México están por llegar los libros de texto de lo que es telesecundaria”.