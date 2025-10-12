Fueron invitados 5 bancos a dar propuestas para hacerse cargo del pago de nomina estatal

octubre 12, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La determinación de que fuera BBVA Bancomer la institución bancaria que se hiciera cargo de los pagos al 100 por ciento de los trabajadores estatales, fue porque ofreció las mejores condiciones, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández.

En el marco de la aplicación de la llamada Nómina Única estatal que incorpora las nóminas de las 18 dependencias estatales, dijo que fueron cinco los bancos que presentaron propuestas a las autoridades estatales.

“No solamente de nóminas, sino de inversiones, de manera integral y pues es la primera vez que se hacen este tipo de invitaciones, porque si ustedes ven lo que pasa en otros estados, simplemente se contrata el banco y punto.”

Aseguró que la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García fue escuchar las propuestas de las instituciones bancarias.

“Vamos a escuchar a los cinco bancos más grandes, sus propuestas, los escuchamos, obviamente la gobernadora encabezó esas reuniones y quedó el banco que nos dio las mejores condiciones”, aseguró.

Asimismo, Reyes Hernández dio a conocer que ya 16 de las 18 dependencias estatales se incorporaron a la Nómina Única, esta quincena se incorporó la nómina de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y a finales de mes hará lo propio la Secretaría de Salud.

“Estamos trabajando de manera paralela con los organismos públicos descentralizados para que la nómina única, a fin de que nos permita identificar dónde estamos trabajando, cuánto percibimos, quién tiene una plaza en un lugar, quién en otra”.

Y es que, explicó, cada trabajador del estado tendrá un número único, mismo que estará relacionado con la CURP y con su Registro Federal de Contribuyentes, lo que permitirá dar tranquilidad y orden.

Finalmente, cuestionado sobre si se detectaron ya posibles “aviadores”, respondió que todavía están analizando, pero el primer hallazgo que se hizo fueron los casi mil trabajadores que no cobraban ni siquiera el salario mínimo.