Frente frío traerá chubascos y lluvias aisladas a Veracruz

enero 23, 2026

Este día, una circulación ciclónica en altura ingresará sobre el noroeste de México e interaccionará con un nuevo frente frío (núm. 31), con un río atmosférico y con las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que originará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana; además de caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, el frente núm. 30 se extenderá sobre el noreste mexicano, y se prevé que por la tarde-noche, sea reforzado por una masa de aire ártico y en interacción con el ingreso de humedad generará lluvias y chubascos en el noreste del país; así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. Todas las lluvias mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila la tercera tormenta invernal de la temporada y el reforzamiento del frente frío núm. 30. Para más información, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de enero de 2026:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de enero de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 23 de enero de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Pronóstico de viento para hoy 23 de enero de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango; con posible formación de torbellinos o tornados, por la noche: norte de Coahuila.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León y Tamaulipas; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío y heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.



Península de Baja California: Cielo nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur y lluvias fuertes en Baja California, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California Sur y fresco en Baja California. Viento de componente oeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h. Existen condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas de Baja California.



Pacífico Norte: Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Sinaloa, en el transcurso del día, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío a muy frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido en Sinaloa y fresco en Sonora. Viento del suroeste de 30 a 40 km/h en la región y con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Sonora. Existen condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas de Sonora.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Nayarit y Michoacán y sin lluvia en Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en la región, y frío con posibles heladas en zonas serranas de Michoacán y Jalisco. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de hasta 35 km/h en zonas Jalisco.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias e intervalos de chubascos en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Chiapas. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en sierras de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Veracruz y Tabasco. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas de la región y frío en sierras de Veracruz. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y, rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz; así como viento de componente este con rachas de hasta 35 km/h en zonas de Tabasco.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Campeche. Sin lluvia en Yucatán. Por la mañana, ambiente de fresco a templado y cálido durante la tarde. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.



Mesa del Norte: Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, y lluvias fuertes en Coahuila; mismas que estarán acompañadas con descargas eléctricas, y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, encharcamientos e inundaciones; chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Zacatecas y San Luis Potosí. Por la mañana, ambiente frío con heladas en la región, y de muy frío a gélido en Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado en gran parte de la región y fresco en Chihuahua y Durango. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h en las entidades y rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua y Durango, así como condiciones para torbellinos o tornados por la noche en Coahuila; viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León y viento de 30 a 50 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí. Existen condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas de Chihuahua y Durango.



Mesa Central: Cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Puebla y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla en la mayor parte de la región y heladas en zonas serranas, así como ambiente muy frío en Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Milpa Alta, CDMX, 9.0; José María Morelos, Q. Roo, 9.0; Ostuacán, Chis., 4.0 y Atlacomulco, Edo. Méx., 4.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Colima, Col., 35.0; Arriaga, Chis., 34.2; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 34.0; Choix, Sin., 33.4; Mérida, Yuc., 32.9; Acapulco, Gro., 32.8; Puerto Ángel, Oax., 32.4; Campeche, Camp., 32.3; Tepic, Nay., 30.3 y Tacubaya, CDMX, 22.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 3.0; San Luis Potosí, S.L.P. y Colotlán, Jal., 5.0; Temosachic, Chih., 5.4; Tlaxcala, Tlax., 6.3; Aguascalientes, Ags., 7.0; Puebla, Pue., 8.2; Pachuca, Hgo., 8.9; Zamora, Mich., 9.0 y Tacubaya, CDMX, 12.2.