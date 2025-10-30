Frente frío provocará lluvias y evento de Norte en Veracruz

octubre 30, 2025

Para hoy, el frente frío núm. 11 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste); chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); y lluvias aisladas en Puebla (región Valle Serdán) y en zonas de Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá las temperaturas bajas sobre el norte, centro, sur y oriente del país; con presencia de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Asimismo, prevalecerá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (disminuyendo durante el día); además, se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco (disminuyendo en el transcurso del día), y de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, el aire húmedo del océano Pacífico originará intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas del Estado de México, Sinaloa y Durango.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia al frente frío núm. 11 y su masa de aire polar que mantendrá evento de “Norte” fuerte a muy fuerte a lo largo del litoral del golfo de México durante este día: https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 30 de octubre de 2025:



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Puebla (región Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de octubre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Michoacán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Nayarit; Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 30 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 30 de octubre de 2025:



Evento de “Norte” con viento 35 a 50 km/h y rachas de 70 a 90 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Evento de “Norte” con viento de 20 a 35 km/h y rachas de 50 a 60 km/h, disminuyendo en el transcurso del día: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero y Estado de México.



Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, disminuyendo en el transcurso del día: costas de Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, disminuyendo en el transcurso del día: costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo con nubes dispersas, ambiente frío en la región, siendo muy frío (-5 a 0 °C) y con posibles heladas en zonas altas del Valle de México, además de bancos de nieblas. Durante la tarde, ambiente templado, cielo parcialmente nublado en la mayor parte del Valle de México y sin lluvia en la Ciudad de México, y cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h en la región; con rachas de 35 a 50 km/h en zonas del Estado de México, y con rachas menores a 35 km/h en zonas de la Ciudad de México.



Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en el norte del golfo de California, así como en zonas de Baja California y Baja California Sur.



Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado, sin lluvia en Sonora. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas costeras; ambiente fresco a templado, siendo frío y con posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso; lluvias aisladas en zonas de Sinaloa. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Sonora.



Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas costeras de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; chubascos con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán.



Pacífico Sur: Durante el día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas de Oaxaca. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Oaxaca y chubascos matutinos en Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca (este) y Chiapas (norte), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero. Se prevé evento de “Norte” de 35 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y vientos de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Guerrero. Se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvias en Tamaulipas. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente frío y posibles heladas en zonas montañosas de Veracruz, y frío a fresco en el resto de la región. Posibilidad de lluvias y chubascos matutinos en Tabasco y el sur de Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca). Durante la tarde, ambiente templado; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Veracruz (región Olmeca) y Tabasco (norte, este y oeste), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas). Se pronostica evento de “Norte” de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura (disminuyendo en el transcurso del día) en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas.



Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas; ambiente templado. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el oeste de Campeche. Durante la tarde, ambiente cálido; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Campeche (oeste), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Yucatán y Quintana Roo. Se pronostica evento de “Norte” de 20 a 35 km/h en la región, con rachas de 50 a 60 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (disminuyendo a partir de esta noche). Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura (disminuyendo en el transcurso del día) en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas del oriente de la región; de ambiente frío, con posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; con lluvias aisladas en Durango, y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, así como rachas menores a 35 km/h en zonas de Aguascalientes.



Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas; ambiente frío con posibles heladas en zonas altas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra); y lluvias aisladas en Puebla (región Valle Serdán). Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Puebla, y rachas menores a 35 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Cacahoatán (Volcán Tacaná), Chis. 36.0; San Juan Bautista Tuxtepec (Papaloapan), Oax. 19.0; Pánuco (El Olivo), Ver. 17.0; Acaxochitlán (La Laguna), Hgo. y Tamuín (Las Adjuntas), S.L P. 14.0 y Teapa (Puyacatengo), Tab. 6.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin. 41.3; Hermosillo, Son. 40.0; Ciudad Constitución, B.C.S. 36.6; Ejido Nuevo León, B.C. 36.5; Puerto Ángel, Oax. 36.0 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 21.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Pachuca, Hgo. 5.0; Toluca, Edo. Mex., 6.0; Saltillo Coah. 6.4; Puebla, Pue. 8.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 9.8; Querétaro, Qro. 9.9; Ciudad Victoria, Tamps. 10.0 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 7.0.