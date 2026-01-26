Frente frío 30 provoca lluvias torrenciales y evento de Norte intenso en Veracruz

enero 26, 2026

Redacción/Xalapa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, informó que el frente frío número 30 afectará de manera significativa al estado de Veracruz, con lluvias intensas a torrenciales, así como un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en las regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca, así como lluvias fuertes a muy fuertes en otras zonas del estado, incluyendo Nautla, Capital y Las Montañas.

Asimismo, se prevén chubascos en la Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento.

Evento de “Norte” y oleaje elevado

El SMN alertó por un evento de “Norte” de 50 a 70 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz, lo que podría provocar:

Caída de árboles y anuncios publicitarios

Afectaciones a la navegación marítima

Interrupciones en el suministro eléctrico

Además, se pronostica oleaje elevado de 4.0 a 5.0 metros en las costas de Veracruz.

Frío, niebla y posible caída de nieve

La masa de aire ártico asociada al frente frío mantendrá ambiente frío a muy frío, con bancos de niebla en zonas montañosas y carreteras, lo que podría reducir la visibilidad.

También persiste la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

Riesgos principales

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Deslaves en regiones montañosas

Reducción de visibilidad por niebla

Congelamiento de carpeta asfáltica en zonas altas

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada, evitar cruzar ríos crecidos y extremar precauciones en carreteras y zonas costeras.