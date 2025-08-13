Filtran la playera que usaría México en el Mundial de 2026

agosto 13, 2025

La famosa página web Footy Headlines filtró la que posiblemente puede ser el jersey que utilizará la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026. Evento en el que será anfitrión y albergará 13 partidos. Por tercera ocasión será sede de la justa mundialista.

Según el medio digital, tanto Adidas y los directivos de la Selección habrían decidido cambiar el primer diseño filtrado en redes sociales, esto ante el desagrado de la afición por el uniforme verde con franjas tricolor atravesando el torso. En la búsqueda de un nuevo estilo, se dieron a la tarea de no aplicar totalmente un estilo moderno, sino ir por un modelo que genere nostalgia y sea un tributo.

Esta segunda versión, y probablemente la definitiva, fue inspirada en la mítica playera utilizada en el mundial de Francia 1998. Con el uso de los patrones, figuras y el calendario azteca, se retoma parte de la cultura del país, aunque se mantienen elementos actualizados en sinergia con el uso de los colores de la bandera.

A diferencia del jersey clásico del 98, el centro llevará el nuevo escudo de la Selección y los elementos serán visiblemente más pequeños y detallados.

Cuando Footy Headlines publicó la nueva indumentaria modificada, las reacciones y comentarios se desataron; sin embargo, la afición mexicana todavía se muestra dividida sobre el diseño. A la espera de saber cómo será el jersey de visita, el mismo medio afirma que las playeras se podrán adquirir desde el 25 de noviembre del presente año.