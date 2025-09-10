FGE confirma asesinato de Ramón Valencia, excandidato de Morena en Coxquihui

septiembre 10, 2025

Xalapa, Ver., 10 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de Ramón Valencia Pérez, ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Coxquihui, quien fue privado de la libertad el lunes 8 de septiembre.

En un comunicado, la dependencia informó que el cuerpo de Valencia corresponde a los restos humanos localizados el 9 de septiembre en el municipio de Espinal, en la zona norte de Veracruz. Los restos fueron hallados en bolsas negras bajo el puente de la comunidad Oriente Medio, que conecta las localidades de Coxquihui y Zozocolco.

La FGE detalló que un equipo multidisciplinario realizó las diligencias correspondientes y confirmó que los restos corresponden a dos víctimas: una de ellas identificada oficialmente como R.V.P. —las iniciales de Ramón Valencia— y otra que permanece sin identificar. La institución aseguró que continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

Ramón Valencia fue postulado por Morena a la alcaldía de Coxquihui en sustitución de su padre, Germán Valencia, asesinado el primer día de campaña a la alcaldía en el mes de abril

La confirmación de su muerte ocurre en un contexto de violencia en la región. Este miércoles 10 de septiembre se reportó un ataque armado en el domicilio del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra García, lo que puso en riesgo su vida y la de su familia.

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al Gobierno del Estado implementar medidas de protección para el edil electo, recordando que desde el pasado 4 de agosto había solicitado seguridad tras los ataques con drones ocurridos en el municipio.