Niega Ramírez Zepeta que se presione a alcaldes y alcaldesas de oposición para sumarse a la 4T

enero 18, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Hasta el momento alrededor de 15 alcaldes y alcaldesas que arribaron a los ayuntamientos abanderados por otras fuerzas políticas, se han sumado al proyecto de Morena, aseguró el dirigente estatal de este partido, Esteban Ramírez Zepeta.

El dirigente morenista en Veracruz aseveró que esta decisión no deriva de presión o coacción alguna contra los ediles que iniciaron funciones el pasado 1 de enero en la mayoría de los ayuntamientos veracruzanos.

Tras las acusaciones hechas la semana pasada por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adolfo Ramírez Arana, sobre que presidentes municipales de su partido estaban siendo amenazados para cambiar de siglas partidistas.

«Es un trabajo que nosotros hemos venido realizando después de la elección, han de ser como unos 15 compañeros y compañeras desde que fueron electos… el independiente fue el primero, el compañero de Zaragoza, él fue el primero en sumarse, él fue el primero que recibí en mi oficina.»

Esteban Ramírez recalcó, que aunque se diga por parte del dirigente del PRI Adolfo Ramírez, que se «presiona» o «amedrenta» a los alcaldes y alcaldesas a unirse a Morena, desde su punto de vista, no es asi.

«Desde mi punto de vista no veo ningún tipo de presión, ya ese tipo de política quedó en el pasado, nosotros trabajamos con el dialogo.»

Finalmente, el dirigente Esteban Ramírez Zepeta, no descartó que más Presidencias Municipales de otros institutos políticos puedan sumarse a MORENA, pues dijo, que muchos estarán buscando primero acomodar sus administraciones para después ver los temas de partido.