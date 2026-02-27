Brujo mayor invita a ritual del primer viernes de marzo en Catemaco

febrero 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El brujo mayor Enrique Marthen Berdón invita a la celebración del primer viernes de marzo en Catemaco, donde se espera la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

En conferencia de prensa, realizada en el centro de Xalapa, el “Ahijado” detalló que se trata de la decimacuarta edición de la misa negra en dicho municipio de la región de Los Tuxtlas.

El «Brujo Mayor», anunció que las celebraciones de este 2026 integrarán una serie de rituales esotéricos que buscan la renovación de energías, la prosperidad y la conexión con las raíces prehispánicas y coloniales de la magia local.

El programa de actividades arranca formalmente este viernes 6 de marzo a las 15:00 horas con una caminata simbólica diseñada para la «apertura de caminos», enfocada en atraer el avance y la prosperidad para los asistentes.

Para el sábado 7 de marzo, a la misma hora, se llevará a cabo un ritual de purificación masiva, cuyo objetivo es la liberación de energías negativas y obstáculos personales, preparando el terreno espiritual para el evento cumbre de la jornada.

El evento principal, la tradicional «Misa del Primer Viernes de Marzo», está programada para iniciar el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas en el Museo y Centro Ceremonial «El Ahijado», ubicado en la colonia El Paraíso 2. Esta ceremonia nocturna, que cumple 14 años bajo la dirección de Marthen Berdón, se extenderá hasta la madrugada del domingo 8 de marzo.

El ritual combina elementos de diversas corrientes esotéricas que han otorgado a Catemaco fama internacional, atrayendo a visitantes de todo el país y el extranjero que buscan participar en esta experiencia de profunda identidad local.

Más allá del carácter místico, los organizadores subrayaron que esta festividad es uno de los principales motores económicos y turísticos del sur de Veracruz.

Catemaco no solo ofrece estos encuentros espirituales, sino también una vasta riqueza natural que incluye su icónica laguna y diversas actividades ecoturísticas. Se hizo un llamado especial a los visitantes para que se acerquen a las ceremonias con respeto y apertura, reconociendo que estas prácticas son una parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial de la región.

Las autoridades locales y el comité organizador han dispuesto operativos de logística para recibir a la afluencia de turistas, garantizando que las ceremonias nocturnas se desarrollen en un ambiente de orden y seguridad.

Se espera que la ocupación hotelera alcance niveles máximos durante el fin de semana, reafirmando que, tras 60 años, la mística de Catemaco sigue más viva que nunca.