En Xalapa hoy comienza una nueva historia con Daniela Griego, la primera alcaldesa de izquierda

diciembre 31, 2025

Dirigirá un Cabildo democrático, de mayoría mujeres, por el bien de Xalapa; dará continuidad a la transformación con honradez y resultados.

Durante los primeros 100 días de gobierno se concentrarán acciones sustanciales en todas las áreas de la estructura municipal

El uso del erario será en beneficio absoluto del pueblo y para el pueblo

Xalapa, Ver., 31 de diciembre de 2025.- En un hecho histórico para la capital del estado, Daniela Griego Ceballos asumió la presidencia municipal de Xalapa, respaldada por el mandato popular del 1 de junio, en los próximos cuatro años se enfocará en el trabajo diario con base en una agenda centrada en justicia social, la participación ciudadana y el bienestar colectivo.

Ante la presencia de la gobernadora del Estado Rocío Nahle García, funcionarias y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, representantes de los distintos sectores de la sociedad y organizaciones sindicales, la presidenta municipal destacó que este nuevo gobierno se inscribe en el proyecto nacional encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y en el ámbito estatal por la gobernadora Rocío Nahle García, enfatizando que por tercera ocasión Xalapa será gobernada por Morena, ahora con un cabildo democrático, con más espacios para las mujeres, y con un equipo profesional comprometido con el trabajo y la administración honesta de los recursos públicos.

Griego Ceballos sostuvo que su gobierno se alineará a la visión de izquierda humanista, con base en los principios de austeridad, el combate a la corrupción, la justicia social y ambiental, y priorización de los sectores más vulnerables, desde la perspectiva incluyente, itinerante y de participación ciudadana activa.

Señaló que el bienestar y el bien común serán el eje rector de las políticas públicas municipales, con un enfoque metropolitano y territorial.

Asimismo, recordó su trayectoria de más de 30 años en la vida política y social, vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres, las infancias, la clase trabajadora, el magisterio y pensionistas, además de su experiencia legislativa como diputada local y como directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), desde donde impulsó un riguroso proceso de rescate financiero del organismo.

Por ello, destacó que el diseño del gobierno que dirigirá se construyó a partir de un amplio ejercicio de escucha ciudadana, que incluyó recorridos de más de 500 kilómetros por el municipio y visitas a más de 400 colonias y congregaciones, además de encuentros con empresarios, comerciantes, transportistas, organizaciones sociales, culturales, ambientales y sindicales, quienes, dijo, han mostrado disposición para sumarse por el bien de Xalapa a su administración.

Explicó que derivado de dicho diagnóstico territorial, reconoció los avances de las administraciones municipales del Morena, que iniciaron la transformación de la capital, con el respaldo del gobierno estatal, particularmente en materia de infraestructura, alumbrado público y saneamiento financiero; no obstante, subrayó que persisten importantes retos, sobre todo en la periferia, relacionados con servicios básicos, movilidad urbana, gestión del agua, manejo de residuos, seguridad ciudadana y recuperación de espacios públicos.

La presidenta municipal informó que el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) se elaborará mediante foros de consulta ciudadana, una plataforma digital y el trabajo coordinado con estudiantes de universidades, colegios de profesionistas y cámaras empresariales, con metas claras y evaluables.

Este plan se estructurará en ocho ejes estratégicos, entre los que destacan: la participación ciudadana, la movilidad integral, el cuidado del medio ambiente, el impulso a la cultura, el desarrollo urbano sostenible, el fortalecimiento de la economía local, la reactivación turística y la seguridad con perspectiva de género.

Daniela Griego adelantó algunas acciones de los primeros 100 días de gobierno, como el inicio de la cobranza del Predial en 13 sedes, programas de pavimentación y rehabilitación de redes de agua y drenaje, festivales culturales y deportivos, la puesta en marcha del Día del Pueblo, la entrega de apoyos a personas con discapacidad, brigadas médicas, la ampliación de desayunos escolares, campañas de esterilización animal y la implementación de un nuevo modelo de gestión de residuos sólidos.

Para concluir su mensaje, solicitó un voto de confianza a la ciudadanía para que siga la transformación en Xalapa y

refrendó su compromiso de encabezar un gobierno cercano, transparente y eficiente, con el objetivo de consolidarla como la gran capital de Veracruz y un referente de los ideales que definen a los gobiernos de la Cuarta Transformación, a partir de la justicia social, la seguridad ciudadana, la inclusión y el bienestar común.