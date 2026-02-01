Deja Adán Augusto López la Junta de Coordinación Política del Senado

febrero 1, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- El senador morenista Adán Augusto López Hernández, confirmó su salida de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, lo cual obedece, según afirmó, a que iniciará trabajos de operación política de cara a la elección de 2027.

La coordinación de la JUCOPO en el Senado de la República quedará a cargo de Ignacio Mier, quien acompañó a López Hernández en el anuncio de su salida del órgano legislativo.

«Esta es una decisión que, digamos, que tomé en las últimas horas cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político-electoral rumbo al 2027. Toca ahora algo que me requiere de tiempo completo como es fortalecer la unidad adentro del movimiento, adentro del partido».

Hay que mencionar que Adán Augusto López ha operado todas las elecciones de Morena con anterioridad, «es algo que no me es ajeno, lo he hecho toda la vida, yo me he caracterizado por hacer trabajo territorial. (…) yo platiqué con quien tenía que platicar estas cosas y ahora se los pedí, les pedí a mis compañeros que me aceptaran que me retirara».