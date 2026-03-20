Festival de Teatro llenará de arte y actividades escénicas la ciudad

marzo 20, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco del Día Mundial del Teatro, estudiantes de la Facultad de Teatro organizarán un festival del 24 al 27 de marzo con una amplia oferta de actividades académicas y artísticas abiertas al público.

Durante cuatro días, la ciudad será escenario de talleres, conferencias y presentaciones teatrales que buscan acercar las artes escénicas tanto a estudiantes como a la ciudadanía en general.

“El evento es organizado por estudiantes de la Facultad de Teatro, junto con la Consejería Estudiantil y directivos. Este año tendremos talleres, conferencias y obras de teatro”, explicó Michael Cruz Calderón, consejero alumno.

La inauguración se llevará a cabo el 24 de marzo a las 19:00 horas en el segundo patio de la Facultad de Teatro, ubicada en la calle Belisario Domínguez.

Como parte de la programación académica, se impartirán 10 talleres especializados dirigidos a estudiantes de la facultad y a invitados de otras instituciones, con la participación de reconocidos especialistas como Carlos Albarrán, Fernanda Toral, Íker Vicente, Karina Meneses y Sandy Deseano.

En tanto, del 25 al 27 de marzo, el público en general podrá disfrutar de diversas puestas en escena en el Teatro J.J. Herrera, todas con entrada gratuita y programadas a las 19:00 horas. Entre las obras destacan El fin de los silencios, Yo no me llamo mamá y Rimu dice.

El festival concluirá el 27 de marzo a las 18:00 horas en el mismo recinto, donde además se realizará la develación de una placa conmemorativa por el 50 aniversario de la Facultad de Teatro.