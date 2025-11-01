Feria del Tamal, fiesta gastronómica que fortalece nuestra economía: Alberto Islas

noviembre 1, 2025

*Inaugura Alcalde este evento que se desarrolla en el parque Juárez

Xalapa, Ver.- La Feria del Tamal, Pan y Chocolate 2025 une a Xalapa, fortalece la economía, atrae turismo y celebra las tradiciones y la gastronomía, afirmó el alcalde Alberto Islas Reyes, al inaugurar este evento, que se desarrolla desde hoy y hasta el 2 de noviembre en el Parque Benito Juárez, de 10:00 a 21:00 horas.

El Edil detalló que el hecho de que se reúnan en esta feria más de 50 expositores es importante para la ciudad, puesto que estas actividades atraen visitantes que disfrutan de una ciudad tranquila que los recibe con los brazos abiertos y lo mejor de su gastronomía.

Expuso que con el fin de que estos festivales permanezcan, independientemente de que concluya esta Administración, ayer se tomó un Acuerdo de Cabildo para incluir a éste y otros eventos gastronómicos en el calendario de celebraciones municipales, para que se realicen cada año, pues el Ayuntamiento siempre apoya a los emprendedores que invierten sus recursos en Xalapa.

El regidor Diego David Florescano Pérez agregó que en esta Administración, con el apoyo del alcalde Alberto Islas, se ha consolidado el turismo gastronómico y, hoy, Xalapa es un referente nacional por este tipo de eventos.

La Feria del Tamal y otros festivales gastronómicos, dijo, son de Xalapa y para los ciudadanos: “Queremos que se queden más de una Administración. Nosotros nos vamos, pero estos festivales se quedarán para ustedes, por el bien de Xalapa”.

En la Feria del Tamal, Pan y Chocolate 2025, 56 expositores de Xalapa y la región ofrecerán una gran diversidad de tamales este fin de semana, entre los que destacan: los rancheros, canarios, de costilla en salsa verde, rajas, mole y misantecos.

También, los de birria, cochinita pibil, guajolota con pan de muerto; pipián, elote, huastecos y zacahuil; además se ofrecen de camarón, pulpo, mantarraya, verduras y distintas variedades de pan de muerto y bebidas tradicionales.

Al acto protocolario de inauguración asistieron las y los regidores Carlos Ortega Murguía, María Guadalupe Márquez Leonardo, Martín Victoriano Espinoza Roldán y Daniel Fernández Carrión, así como el secretario del Ayuntamiento, Enrique Córdoba Del Valle, y funcionariado municipal.

Previamente, el alcalde Alberto Islas Reyes e integrantes del Cabildo disfrutaron del performance “Catrina Ambulante”, que realizaron estudiantes de la Facultad de Danza de la UV frente a Palacio Municipal y en diversas calles del Centro Histórico.