McLaren vuelve a ganar el Campeonato de Constructores de la F1

octubre 6, 2025

La escudería británica ganó por segundo año consecutivo el Campeonato de Constructores, todo gracias a la gran mancuerna conformada por Oscar Piastri y Lando Norris durante la presente temporada. El trofeo fue conseguido en el Gran Premio de Singapur disputado este fin de semana en el circuito de Marina Bay.

A pesar de que George Russell ganó la carrera, tanto el velocista de Reino Unido, Lando Norris, como el australiano, Oscar Piastri, quedaron tercero y cuarto, respectivamente. Tras quedar en esas posiciones, sumaron 27 puntos de los 13 que necesitaban para ganar el décimo título de constructores para McLaren, llegando al final a 650 unidades, las suficientes para afianzar ese campeonato.

Esta sinergia del equipo había logrado sumar 12 victorias de los 18 países en los que han competido, por lo que, a falta de 6 carreras, todavía tienen la posibilidad de batir el récord histórico impuesto por Red Bull en 2023 con Sergio “Checo” Pérez y Max Verstappen, quienes sumaron un total de 860 puntos durante una campaña perfecta.

Sin embargo, el cierre debe ser igual para los de Woking, pues por circuito el máximo de puntos que se pueden obtener es de 43 (25 para el primero y 18 para el segundo lugar), teniendo la obligación de finalizar 1 y 2 en al menos cinco de los seis circuitos restantes.

A pesar de no haber logrado doble podio desde hace tres fechas y que Hungría representó la última victoria para los color naranja, McLaren y compañía seguramente lo intentarán para poder seguir sumando en el campeonato de pilotos, donde Piastri es líder con 336 unidades y le sigue de cerca su compañero de equipo, Lando Norris, con 314.

Este galardón de la escudería británica se suma a los obtenidos en 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025, convirtiéndola en la segunda mejor de la historia de la F1.