Cancelan partido Barcelona-Villarreal en Miami tras oposición

octubre 21, 2025

La Liga española canceló definitivamente los planes para que el Barcelona dispute su partido de la jornada 17 contra el Villarreal en Miami, tras enfrentar creciente oposición de jugadores, clubes y aficionados que cuestionaron el impacto en el calendario y la integridad competitiva.

El encuentro, programado para el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium, representaba el primer partido de temporada regular de La Liga en el extranjero después de que el torneo obtuviera aprobación de la UEFA y la federación española.

Sin embargo, críticas del técnico del Barcelona Hansi Flick, quien consideró el viaje “innecesario” para su apretada agenda, y del entrenador del Real Madrid Xabi Alonso, quien argumentó que “adulteraba la competición”, terminaron por forzar la cancelación.

En un comunicado, La Liga expresó su “profundo pesar” por la cancelación de un proyecto que calificó como “oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español”.

La iniciativa formaba parte de la estrategia de expansión global del torneo mediante su asociación con Relevent Sports, empresa promotora de eventos en Estados Unidos.

El Barcelona, por su parte, emitió un comunicado respetando la decisión mientras lamentaba “la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico”, extendiendo disculpas a su afición en Estados Unidos que no podrá presenciar un partido oficial en su país.