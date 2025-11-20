“Checo” Pérez afirma que recuperó su motivación por la F1

noviembre 20, 2025

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 con el equipo Cadillac en la temporada 2026, luego de dedicar un año completo a su condición física y al desarrollo técnico de la nueva escudería que se integrará al máximo circuito del automovilismo.

Recientemente, el tapatío realizó pruebas en el circuito de Imola, Italia, a bordo de un Ferrari adquirido por Cadillac, declaró en entrevista con F1.com que visualiza este proyecto como su “gran proyecto final en el deporte” y busca asegurar un regreso exitoso tras su salida de Red Bull.

“Quiero impulsar al equipo desde el primer día. Creo que podremos sorprender a mucha gente. Nuestro objetivo es tener un impacto fuerte en la Fórmula 1 desde el primer día”, afirmó Pérez, quien colabora directamente con el equipo con base en Silverstone.

No obstante, reveló que hacia el final de su etapa en Red Bull experimentó desmotivación por la F1, situación que se revirtió con Cadillac: “Empecé a sentir un poco de desmotivación con el deporte, y no puedo permitir que eso pase porque este deporte me ha dado todo“.

Pérez destacó el valor de trabajar con un equipo nuevo donde puede influir directamente en el desarrollo: “Es genial tener un equipo en el que sientes que puedes influir y pedir ciertas cosas“, además de encontrar “muchas caras conocidas” con experiencia en el deporte.

Finalmente, expresó su deseo de retirarse “con una gran sonrisa y mucho respeto“, reconociendo que las conversaciones con Cadillac y su pasión por las carreras le hicieron sentir que “aún tenía algo más dentro” para ofrecer en la categoría reina del automovilismo.