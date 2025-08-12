Real Madrid rechaza partido de Barcelona contra Villarreal en Miami

agosto 12, 2025

El Real Madrid emitió un comunicado en el que rechaza contundentemente la propuesta para que se juegue el partido de la jornada 17 entre Barcelona y Villarreal en suelo estadounidense. En el documento también se establecen las solicitudes, postura y apoyo a la competencia equitativa para frenar más ideas o propuestas que sean aceptadas nuevamente por las altas instancias del fútbol español.

Tras el anuncio que la junta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aceptó que el Barcelona y Villarreal disputaran en Miami el encuentro correspondiente a la jornada 17. Encendió inmediatamente las alarmas del club blanco, que no tardó más de 24 horas en responder ante dicha decisión.

“El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villarreal C. F. y el F. C. Barcelona”, se lee en el comunicado.

A lo largo del oficio, el club hace énfasis en que esta fue una determinación unilateral, en la que no se consultó, ni se otorgó la infromación pertinente a los demás equipos de La Liga.

Además, una de las premisas principales fue que este suceso vulnera los principios de reciprocidad de los partidos de liga de formato de doble vuelta (un partido en casa y el de la vuelta en el terreno del rival), representando una clara desventaja para el orden y calendario de los demás equipos.

Ante esto, el Real Madrid y su junta directiva ha solicitado a la FIFA que no autorice el partido sin el consentimiento previo de todos los equipos de la competición. También pidió a la UEFA que inste a la RFEF a retirar la propuesta, recordando la norma de 2018 que prohíbe disputar fuera de España partidos oficiales salvo casos excepcionales. Por último, solicitó al Consejo Superior de Deportes que no conceda la autorización administrativa sin dicho acuerdo unánime.