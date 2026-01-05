Ser compañero de Max es el peor trabajo de la F1: ‘Checo’ Pérez

enero 5, 2026

En este inicio de año volvió a aparecer públicamente Sergio “Checo” Pérez, en donde platicó acerca de todo lo que ha sucedido durante su trayectoria en la Fórmula 1, y por primera vez, habló acerca de la tensa situación que vivió en Red Bull. El piloto mexicano comentó que predijo el cómo sería la situación de la escudería después de su salida.

Pérez, de 35 años, concedió una entrevista al influencer Oso Trava, para su canal Cracks Podcast, en el que dejó varias declaraciones importantes de cara al futuro de su carrera, la historia que pasó para llegar a los monoplazas y las experiencias en cada una de los monoplazas.

Sin embargo, lo que causó polémica en las últimas horas, fue, que por primera vez, habló de su salida de Red Bull, lugar en donde estuvo por cuatro temporadas. Con 6 podios, un subcampeonato del mundo en 2023 y siendo clave en la consagración de Verstappen en 2021, el piloto mexicano explicó que, “ser compañero de Max es el peor trabajo de la Fórmula 1”.

Durante su estancia con los “Toros”, ayudó a que Verstappen lograra ganar los 4 años consecutivos, obteniendo el mote de “Secretario de Defensa” por su gran capacidad de manejo. No obstante, una serie de malas decisiones de los directivos (Helmut y Horner) terminaron una de las etapas más laureadas para la empresa, aún cuando había suficientes años por delante. “Teníamos el equipo para dominar los próximos 10 años”, dijo Pérez cuando fue cuestionado del declive actual.

Además, dio a conocer los detalles que, en su momento, fueron muy controversiales por la relación tensa que se percibía por parte de su compañero neerlandés, precisamente en una carrera, cuando Max no dejó que Sergio lo rebasara con la ventaja para finalizar primero, a pesar del apoyo que el mexicano siempre le brindó. “Algo pasa con Max, es una excelente persona, pero cuando se sube al coche se transforma. Lo platicamos y pensé que había quedado todo bien, pero al final tanto al equipo como a mí, nos sorprendió a todos lo que hizo”.

Sin embargo, él mismo aceptó que desde el primer día se le avisó que la prioridad era su compañero, por lo que debería entender el rol dentro del equipo. “Si tenemos dos coches, es porque debemos tener dos… este proyecto está hecho para Max, es nuestro talento”, recordó que le advirtieron.

Lo que parecía el momento más alto de su carrera, en lo personal empezó a ser frustrante y cansado, sobre todo por la forma en que deportivamente era poco apoyado por su equipo, y públicamente era destrozado por la misma escudería.

“En Red Bull todo era un problema, si era muy rápido era un problema, y si era muy lento, también era un problema… tienes a todo tu equipo en contra, públicamente era muy difícil”, dijo sobre su últimas temporadas dentro del monoplaza tetracampeón.

De igual manera, Pérez sabía que todo lo que estaban haciendo parecía más una forma de afectar, que de contribuir, “me acuerdo cuando estaba en mi despedida con Christian, le digo, ¿qué vas a hacer cuando no funcione con Liam (Lawson) o con Yuki (Tsunoda)?“, sentenció al entender cómo sería la temporada actual y futuro cercano para los austriacos.

De cara a la temporada 2026 con Cadillac y con su mítico número 11, “Checo” espera seguir siendo un ejemplo para las nuevas generaciones, y sobre todo, para su país que ama.

“Por ese lado quiero dejar mi legado, quiero que sepan que pueden lograr sus sueños“, dijo sobre su papel como referente mexicano.