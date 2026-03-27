Max Verstappen expulsa a un periodista de su conferencia en el GP de Japón

Max Verstappen expulsa a un periodista de su conferencia en el GP de Japón

marzo 26, 2026

El inicio de la actividad en el Gran Premio de Japón no solo ha traído ajustes técnicos en la pista, sino también momentos de alta tensión en las salas de prensa. Este jueves, el tricampeón del mundo Max Verstappen protagonizó un incidente inusual al exigir la salida de un reportero británico de la zona VIP de Red Bull antes de comenzar a responder preguntas frente a los medios.

“No voy a hablar hasta que se vaya”, sentenció el neerlandés al sentarse frente a los micrófonos en el circuito de Suzuka. El piloto de 28 años se mantuvo firme en su postura, obligando al periodista a abandonar el recinto antes de dar por iniciada la sesión con un seco: “Ahora podemos empezar”.

Una herida abierta desde Abu Dabi

El origen del conflicto se remonta a diciembre pasado, tras el cierre de la temporada en Abu Dabi. Max Verstappen sigue molesto por una pregunta que dicho reportero le formuló sobre un incidente ocurrido en el Gran Premio de España de junio, donde una penalización de 10 segundos tras un roce con George Russell lo hizo caer del quinto al décimo puesto.

Esos nueve puntos perdidos resultaron fatales, ya que Max terminó perdiendo el campeonato de 2025 ante Lando Norris por apenas dos unidades. En aquel entonces, el neerlandés ya había explotado contra el comunicador:

“Te olvidas ​de todo lo demás que pasó en ‌mi temporada. Lo único que mencionas es Barcelona. Sabía que eso iba a salir. Ahora me estás dedicando una sonrisa estúpida”, respondió Verstappen en ese momento.

Enfoque en la pista

Tras el altercado, Verstappen se mostró mucho más relajado. El piloto, que actualmente ocupa la octava posición general tras un inicio difícil en Australia y China, prefirió hablar sobre sus recientes experiencias en el Nürburgring alemán y su salida en un vehículo de Super GT en el circuito de Fuji.

Aunque se ha mostrado crítico con las nuevas normas de unidades de potencia, el “Halcón” de Red Bull parece decidido a dejar atrás las polémicas externas para concentrarse en remontar en la clasificación. “Esta es la realidad en la que nos encontramos ahora. Simplemente hay que aceptarlo”, concluyó.