Evento de “Norte” muy fuerte y lluvias intensas en Veracruz

enero 27, 2026

Xalapa, Ver., 27 de enero de 2026.–El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el estado de Veracruz enfrenta condiciones meteorológicas adversas debido a la permanencia de una masa de aire ártico, la cual mantiene lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un marcado descenso de temperatura en gran parte del territorio veracruzano.

De acuerdo con el organismo, se registran lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en la región de Los Tuxtlas y la zona Olmeca, mientras que en la cuenca del Papaloapan se prevén lluvias fuertes (25 a 50 mm).

En tanto, la región montañosa central y la zona capital presentan intervalos de chubascos.

Estas precipitaciones podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, deslaves e inundaciones, principalmente en zonas bajas y serranas.

Asimismo, persiste un evento de “Norte” fuerte a muy fuerte, con vientos sostenidos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, especialmente en la costa veracruzana, lo que podría provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios y afectaciones en servicios.

En el litoral del estado se pronostica oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura, por lo que se recomienda extremar precauciones a la navegación marítima y actividades costeras.

En cuanto a las temperaturas, continuará un ambiente frío a muy frío, con heladas en zonas montañosas, especialmente en regiones altas del centro y norte del estado, además de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras.

El SMN informó que, aunque el frente frío número 30 dejó de afectar directamente al país, las condiciones invernales persistirán y no se descarta el ingreso de un nuevo frente frío en los próximos días.

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población veracruzana a mantenerse informada, tomar precauciones y atender las recomendaciones oficiales.