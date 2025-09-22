Estudiante apuñala y mata a compañero en el CCH Sur de la CDMX

Estudiante apuñala y mata a compañero en el CCH Sur de la CDMX

septiembre 22, 2025

Carlos Guzman | Corresponsal CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la tarde de este lunes dos personas de la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur fueron agredidas por un alumno con un arma blanca dentro de las instalaciones.

De manera inmediata, las autoridades universitarias activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma, mientras personal del plantel acudió a auxiliar a las víctimas y realizó las notificaciones correspondientes a las autoridades competentes.

Lamentablemente, uno de los agredidos, un joven estudiante, falleció a consecuencia del ataque, mientras que la segunda persona, un trabajador del plantel, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El presunto responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondiente, aunque después por sus múltiples heridas, también este fue llevado a un hospital.

Para proteger a la comunidad y permitir que las autoridades lleven a cabo las indagatorias necesarias, la UNAM informó que las clases en el plantel fueron suspendidas de manera inmediata.

A través de un comunicado, la Universidad condenó los hechos de violencia y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, asegurando que continuará informando a la comunidad universitaria por las vías oficiales.