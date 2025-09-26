Este jueves fue desde hace 10 años el día con menos homicidios en el país: Sheinbaum

septiembre 26, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este jueves, fue el día con menos homicidios en los últimos años, lo cual demuestra que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno muestra resultados.

As lo informo la mandataria federal, la cual destacó que esos datos aún están sujetos a revisión re.

“Evidentemente, el día de ayer fue el día de menor número de homicidios desde hace por lo menos 10 años, creo. No sé si son 10, pero bueno, que nos digan. Pero aquí es difícil tomar un dato aislado, entonces hay que ver cómo va a salir el mes”, señaló Sheinbaum.

La jefa del Poder Ejecutivo federal recordó también que, según el informe de seguridad presentado recientemente, en agosto de este año hubo una disminución del 30 por ciento en homicidios dolosos en comparación con septiembre de 2024. “Treinta y dos por ciento, ¿no? A ver, pon la gráfica”, indicó.

Asimismo, la mandataria rechazó versiones sobre subregistro de homicidios en la Ciudad de México.

“Esta idea que dicen de que no se están reportando los homicidios es falsa. Por supuesto que todos los delitos tienen que contabilizarse y tiene que haber las investigaciones correspondientes, pero es falso esto de que no se reportan los homicidios”, explicó.

Sheinbaum detalló que los datos provienen de los reportes estatales y que el INEGI realiza una revisión a partir de las actas de defunción, proceso que se completa aproximadamente un año después, y que, en general, los resultados coinciden.