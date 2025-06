Este 20 de junio vence plazo para la entrega del informe sobre aspirantes a comisionados de la CEBV

junio 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Este viernes vence el plazo para que el Órgano Técnico de Consulta de la Secretaría de Gobierno informe al titular de la dependencia, Ricardo Ahued sobre los aspirantes mejor calificados para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV)

Luego de que se lanzó la convocatoria para la selección del titular de la CEBV, el 15 de abril se creó el órgano técnico como responsable del registro, selección y de las comparecencias de los aspirantes.

El jueves 29 de mayo se realizaron las comparecencias de los postulantes y de ese grupo se tendrá que seleccionar a los mejor calificados para remitir el informe a la Secretaría de Gobierno que a su vez se lo entregará a la gobernadora Rocío Nahle para validar al próximo comisionado de búsqueda.

Según la convocatoria, la Secretaría de Gobierno hará público el nombramiento de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, basándose en una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil.

Al respecto, la integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Anaís Palacios reconoció que el plazo vence este viernes 20 de junio para que se emita el informe.

«Es el plazo que tiene el órgano técnico de consulta para remitir al secretario de Gobierno (la información), quien a su vez remitirla a la gobernadora del estado, los perfiles que hayan sido mejor evaluados», explicó.

La defensora de derechos humanos lamentó que en este proceso no se haya respetado la metodología establecida, para hacer la selección, pues no se estaba contemplada la participación de las familias en las reuniones con los aspirantes.

En ese sentido, dijo que desde la Secretaría de Gobierno a cargo de Ricardo Ahued no se está midiendo adecuadamente estos temas y que por ello las familias no están satisfechas con los resultados y no hay una persona, desde el gobierno, que le den seguimiento a las peticiones de los Colectivos.

«No hay una voluntad política, establecida de este gobierno -igual es un error de apreciación-, pero que ya se tiene que poner las pilas y me parece que ya es hora de que alguien diga ya vamos a tomar cartas en el asunto”.