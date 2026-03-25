Estadio Banorte sin estacionamiento para el México vs. Portugal

marzo 24, 2026

La fiesta por la reinauguración del Estadio Banorte está a la vuelta de la esquina, pero si tienes planeado asistir al esperado duelo entre México y Portugal, será mejor que dejes tu auto en casa. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que para el encuentro de este sábado 28 de marzo no habrá servicio de estacionamiento ni acceso vehicular en un radio de un kilómetro alrededor del inmueble.

Esta medida forma parte de un ensayo logístico de cara al Mundial 2026. De acuerdo con las autoridades, las únicas personas que podrán ingresar con vehículo al estacionamiento del estadio serán los palcohabientes, invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y el staff operativo. Para el resto de los aficionados, las opciones se limitarán al transporte público, el uso de la bicicleta o los sistemas de traslado oficial.

Estacionamientos remotos y transporte gratuito

Para facilitar la llegada de los miles de asistentes, el gobierno capitalino habilitará estacionamientos remotos en puntos estratégicos como el Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, el Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso. Desde estos lugares, un total de 52 unidades de transporte gratuito trasladarán a los fans directamente al coloso.

“En esta ocasión será gratuito, en el Mundial será otra cosa, ahorita es como un ensayo de lo que vamos a vivir”, aseguró la Jefa de Gobierno.

Además, se establecerán bases de autobuses gratuitos en zonas céntricas como Bellas Artes, el Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Polanco, Reforma, Hidalgo e Izazaga. Por su parte, el Tren Ligero operará de manera especial: solo se permitirá el descenso en la estación Estadio Banorte a quienes presenten su boleto físico o digital en mano.

Horarios y alternativas en el Zócalo

Los cierres viales comenzarán a partir de las 13:00 horas, mientras que las puertas del estadio abrirán a las 15:30. Si no cuentas con boleto, el Gobierno de la CDMX instalará una pantalla gigante en el Zócalo para transmitir el partido en vivo, simulando lo que será el Fan Fest mundialista.

Finalmente, en un gesto de cercanía con la afición, Clara Brugada anunció que regalará su entrada para la inauguración de la Copa del Mundo del próximo 11 de junio.