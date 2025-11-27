Portugal gana su primer Mundial Sub-17 en Catar

noviembre 27, 2025

Por primera vez en su historia, la Selección de Portugal ganó su primera Copa del Mundo sub 17, venciendo uno a cero al combinado austriaco. El cierre del mundial juvenil de Catar marcó un precedente al disputarse una final en la que ambos países nunca habían llegado a esta instancia.

La escuadra dirigida por Bino Maçaes entró al torneo mundialista rompiendo una racha de no clasificar desde 2003, además de llegar como subcampeones europeos para este mundial.

Durante la fase de grupos avanzaron como segundo lugar con 6 puntos; posteriormente, en la eliminación de 32, vencieron a Bélgica y en dieciseisavos a Gales.

En octavos se enfrentaron a México, propinando un arrasante 5 a 0. En cuartos también se impusieron por dos goles y portería limpia contra Suiza, así pasando a la semifinal contra Brasil, y que de igual manera salieron vencedores al sobreponerse en la tanda de penales.

No obstante, el contrincante para la final, Austria, también llegó con el mismo ímpetu y calidad de trascender, pero la base de los lusos comandada por su joven estrella, Anisio Cabral, fue la clave del campeonato.

En el minuto 32, el mismo Cabral marcó el único gol del partido luego de rematar un gran pase de Cunha que fue revisado por el VAR; sin embargo, al final el colegiado confirmó que el delantero del Benfica no se encontraba fuera de lugar.

Este título mundial se suma a los conseguidos por la Sub-20 en 1989 y 2001, cuando Figo y Rui Costa lograron abrir un camino que parecía cerrado. Asimismo, Cristiano Ronaldo, el líder del país lusitano que jugará su sexto mundial, felicitó a todos los integrantes de esta selección por lograr la hazaña.