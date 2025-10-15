CR7 se convierte en el máximo goleador en eliminatorias mundialistas

octubre 15, 2025

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, de 40 años, estableció un nuevo récord histórico al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en partidos de eliminatorias mundialistas, anotando un doblete en el empate 2-2 de Portugal frente a Hungría este martes.

El astro del Al Nassr marcó primero al minuto 22, alcanzando su gol número 40 en eliminatorias y superando el récord anterior de 39 goles establecido por el guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz.

Antes del descanso, Ronaldo amplió la cuenta al 45+3′, extendiendo su nuevo récord a 41 anotaciones en los 50 partidos de clasificación mundialista que ha disputado a lo largo de seis ciclos eliminatorios.

“Representar a la Selección Nacional significa mucho para mí y por eso estoy muy orgulloso de haber logrado este hito único para Portugal”, expresó Ronaldo mediante sus redes sociales tras el encuentro.

Aunque Portugal lidera el Grupo F con cinco puntos de ventaja sobre Hungría, el equipo todavía no pudo asegurar su clasificación al Mundial 2026 después de que Dominik Szoboszlai empatara el partido en tiempo de descuento. La selección portuguesa tendrá la oportunidad de sellar su boleto en la siguiente ventana de partidos de noviembre.

Con estos goles, Ronaldo también incrementó su récord absoluto de anotaciones en partidos internacionales a 143, consolidando aún más su legendario estatus en el fútbol mundial mientras se aproxima a los 900 goles oficiales en su carrera entre clubes y selección.