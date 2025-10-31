Esta es la nueva celebración oficial en Veracruz a partir del 2026

Esta es la nueva celebración oficial en Veracruz a partir del 2026

octubre 31, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En medio de la contingencia por las lluvias en la zona norte, el Congreso de Veracruz validó el dictamen que declara el 22 de abril como el “Día Estatal del Caballo”.

Este viernes 31 de octubre entró en vigor el decreto que establece que, a partir de abril de 2026, se conmemorará oficialmente esta fecha, con el propósito de fortalecer las tradiciones veracruzanas, reconocer la actividad ecuestre como elemento identitario y fomentar el respeto hacia los animales y la naturaleza.

Con la oficialización de esta nueva celebración, la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Ricardo Ahued Bardahuil, deberá incluirla en el calendario cívico cultural del próximo año.

La declaratoria no implicará erogación presupuestal, pues solo se requiere su inscripción en el calendario estatal, con el fin de promover la participación ciudadana, de asociaciones civiles, clubes ecuestres, instituciones educativas y dependencias de gobierno en la organización de actividades culturales y recreativas.

La cultura, pilar del desarrollo sostenible

Para justificar la creación del Día Estatal del Caballo, el Congreso destacó que las actividades culturales desempeñan un papel esencial en la vida del Estado y de los municipios, ya que fortalecen la identidad local y el sentido de pertenencia comunitaria, elevan la calidad de vida y promueven el desarrollo social.

Además, las actividades cívicas impulsan la economía local mediante el fomento del turismo y la generación de empleo, favorecen la inclusión y la cohesión social, y contribuyen a la educación y a la preservación del patrimonio cultural.

El dictamen también hace referencia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas, la cual reconoce a la cultura como un pilar fundamental para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.