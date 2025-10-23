Envía gobernadora al Congreso iniciativa para fortalecer la Secretaría de Cultura

octubre 23, 2025

Recibe este Congreso la Iniciativa para actualizar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado.

Xalapa, Ver., 23 de octubre de 2025.- La Mesa Directiva de la LXVII Legislatura turnó a comisiones la iniciativa de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, que tiene como propósito consolidar un modelo integral de gestión cultural que preserve los logros alcanzados, fomente la coordinación con los distintos órdenes de gobierno y sectores sociales y garantice el desarrollo cultural sustentado en los principios constitucionales vigentes, mediante el fortalecimiento de la estructura, atribuciones y funcionamiento de la Secretaría de Cultura de Veracruz (Secver).

De acuerdo con este proyecto legislativo, la creación de dicha dependencia no produjo la armonización plena de sus disposiciones a las de su homóloga, la Secretaría de Cultura del gobierno federal.

En virtud de esto, el Ejecutivo estatal realizó un ejercicio de comparación, armonización y configuración propia, y de compactación y ampliación, para ordenar en sus aspectos orgánico, sustantivo y concurrente el conjunto de atribuciones de lo que, la proponente estima, debe sustentar una nueva forma de dimensionar la cultura en Veracruz.

La Iniciativa estima la importancia de mantener los logros alcanzados, generar disposiciones de coordinación, participación y colaboración con la federación, estados y municipios, con los sectores social y privado y con la comunidad cultural de la entidad, e invocar de manera expresa las nuevas previsiones constitucionales de orden federal y local que establecen los principios y postulados que ahora deben ser el nuevo asiento de las políticas públicas en materia de cultura en el estado de Veracruz.

La titular del Ejecutivo propone definir la Secretaría de Cultura como “la dependencia responsable de elaborar y conducir la política estatal en materia de Cultura, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a los municipios y la comunidad cultural en la Entidad”.

El proyecto actualiza también las atribuciones de la persona titular de dicha Secretaría, conforme a la distribución de competencias que establezca su reglamento interior.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 32 Sexies y 32 Septies, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado en materia de cultura, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Educación y Cultura.