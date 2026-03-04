Secretaría de Cultura despliega jornada artística para conmemorar el 8 de marzo

marzo 3, 2026

La Ciudad de México se transforma en un escenario de expresión y reivindicación con el inicio de “Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2026”. Del 4 al 6 de marzo, la Secretaría de Cultura local desplegará una jornada de tres días que entrelaza la música, el teatro y la danza para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Esta iniciativa no solo busca celebrar el arte, sino visibilizar el talento femenino desde el ámbito comunitario, integrando programas sociales que democratizan el acceso a la cultura en todas las demarcaciones de la metrópoli.

Programas sociales impulsan la educación musical y el desarrollo artístico comunitario

La columna vertebral de este encuentro reside en la participación de los proyectos “Artistas de Base Comunitaria, ABC 2026” y “Do Re Mi Fa Sol por mi escuela, DO RE MI 2026”. El primero de ellos se distingue por ser un programa que “contribuye al ejercicio y desarrollo de la cultura, mediante la promoción de actividades por parte de las y los agentes” en zonas de alta vulnerabilidad. Por otro lado, la iniciativa musical se enfoca en las infancias de planteles públicos para transformar su entorno a través de la formación artística gratuita.

Bajo esta premisa, “Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela” se consolida como una estrategia que “tiene como objetivo fomentar el talento musical, la creatividad y el desarrollo integral de las niños, niños y adolescentes de escuelas públicas”. Al ofrecer instrumentos y clases sin costo, el festival asegura que la conmemoración del 8 de marzo incluya las voces de las nuevas generaciones, permitiendo que niñas y jóvenes se apropien de los espacios culturales más emblemáticos del Centro Histórico.

El Centro Cultural El Rule inicia las actividades con teatro bilingüe

La cartelera arranca el miércoles 4 de marzo en el Centro Cultural El Rule, donde las infancias serán las protagonistas. Desde las 11:00 horas, el recinto vibrará con la energía de la zanquera Luzka y las armonías del coro infantil del programa DO RE MI. Uno de los momentos más esperados será la puesta en escena de “La Principita”, una pieza teatral bilingüe bajo la dirección de Netty Radvanyi, que ofrece una perspectiva renovada del clásico literario desde una óptica de género.

Paralelamente a las presentaciones en el escenario, se habilitarán zonas recreativas para el libre esparcimiento de los más pequeños. Los asistentes podrán participar en la creación de un mural colectivo titulado “Tiempo de Mujeres”, además de disfrutar de juegos de mesa colaborativos y áreas de dibujo. Estas actividades buscan fomentar valores de igualdad y convivencia desde temprana edad, convirtiendo el aprendizaje artístico en una experiencia lúdica y comunitaria.

Diversidad de géneros musicales y danza ocupan el Foro Ombligo de la Luna

El jueves 5 de marzo, la actividad se traslada al Foro Ombligo de la Luna, donde el Pabellón de Cultura Comunitaria ofrecerá una programación ecléctica de 13:00 a 18:00 horas. La jornada incluirá la fuerza de “Brujas Danza Teatro” y el ritmo urbano de “La Cuervo”, una rapera con casi una década de trayectoria en la escena nacional del Hip Hop. Además, el talento estudiantil del CECyT N°4 (Voca 4) se hará presente con una muestra de danza que refleja el vigor de la juventud universitaria.