Entendiendo el impacto de las medidas arancelarias de Estados Unidos: Ostrum AM

febrero 20, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- Como una de sus primeras medidas comerciales, Donald Trump firmó recientemente órdenes para imponer aranceles del 25% a productos de México y Canadá y 10% a productos de China.

Desde entonces y hasta la materialización de estas medidas, hay varios puntos a destacar:

Durante su campaña presidencial, China fue el enemigo número 1 de Estados Unidos ¿Por qué entonces se decidió aplicar aranceles más bajos a este país que a Canadá y México? E incluso tomando en cuenta los aranceles impuestos durante el primer mandato de Trump, la tarifa es solamente un poco más elevada que aquella impuesta a esos otros dos países. Además, la dependencia de Canadá en la actividad comercial con Estados Unidos es mucho mayor que la de China. 77% de las exportaciones canadienses van hacia Estados Unidos, mientras que la cifra es de solo 16% para China. ¿Será excesivo el impacto de aranceles excesivamente altos a China? Estas medidas ya han provocado represalias. China ha llevado el asunto a la Organización Mundial de Comercio y Justin Trudeau anunció aranceles a productos estadounidenses. La reacción de Dinamarca a los comentarios presidenciales relativos a Groenlandia arrojó cierta luz a las consecuencias de las represalias. El precio del medicamento Ozempic, utilizado ampliamente por los estadounidenses como tratamiento para perder peso, se incrementó en 500%. ¿Quién tiene más que perder? Los estadounidenses que desean perder peso y ya no tienen acceso al medicamento. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se diseñó para convertir a Norteamérica en una eficiente plataforma manufacturera. Dichos centros de manufactura están distribuidos a lo largo de todo el territorio.

La implementación de aranceles trae a la cuestión esta construcción que ha resultado muy benéfica para todos. La inestabilidad de las relaciones no es favorable. A través de los procesos de producción, los bienes cruzan fronteras múltiples veces. ¿Van estos bienes que atraviesan la frontera a tener que pagar un arancel cada vez? La dinámica de la producción no va a soportar esto. Además, puede ser una excelente forma de crear disrupciones en el proceso de producción. En este punto, podemos pensar en el automóvil. Podríamos imaginar un bloqueo del mercado automotriz, e inmediatamente un aumento de US $3,000 en el precio de los automóviles.

El impacto de las medidas para la economía de Estados Unidos podría ser del 0.8% sobre la inflación de Estados Unidos, o un costo adicional de US $1,250 por hogar. Para la economía estadounidense, el shock sería de -0.2% en el mediano plazo: no se espera un efecto rebote en el futuro.

El enfoque mercantil de Donald Trump puede resumirse en esta declaración de Sir Thomas Smith en 1549: “Siempre debemos cuidar de comprar del extranjero más de lo que le vendemos, ya que nos arriesgamos por tanto a empobrecernos y a enriquecerlos.”

Implementar aranceles es bloquear la actividad comercial y penalizar a las contrapartes de un país, pero también a sus consumidores y a sus empresas. Esto es simplemente la promoción de un equilibrio de poder impuesto sobre la base de un modelo económico inestable.