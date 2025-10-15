En visita a El Higo, Veracruz, Sheinbaum garantiza apoyo total a damnificados por lluvias

octubre 15, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo visitó este martes por la tarde la cabecera municipal de El Higo, Veracruz, donde supervisó las labores de apoyo a la población afectada por las recientes lluvias. Durante su recorrido, aseguró que el Gobierno de México otorgará todo lo necesario para que las familias damnificadas no solo regresen a la normalidad, sino que mejoren sus condiciones de vida.

“Va a venir también todo lo que tiene que ver con infraestructura, agua potable, drenaje y todo lo necesario para que puedan no solo regresar a la situación en la que vivían, sino mejor todavía”, afirmó la primera mandataria de la nación durante su mensaje a los habitantes del municipio veracruzano.

Acompañada por funcionarios federales y estatales, la jefa del Estado Mexicano supervisó los trabajos de limpieza en calles y viviendas, así como las acciones de atención inmediata a la población. Informó que personal de la Secretaría de Bienestar ya realiza los censos para identificar a las familias afectadas y garantizar la pronta entrega de apoyos.

A través de sus redes sociales, destacó la importancia de atender directamente a las comunidades afectadas. “Visitamos la cabecera municipal de El Higo, Veracruz, para supervisar los trabajos de limpieza e informar a la población sobre los censos y apoyos”, escribió en su cuenta oficial.

Sheinbaum Pardo, subrayó también que las autoridades federales permanecerán en la zona hasta que todas las comunidades queden plenamente atendidas. En particular, señaló que las localidades que aún permanecen incomunicadas están recibiendo alimentos y agua potable por medio de la Secretaría de Marina.

Para finalizar, la titular del Poder Ejecutivo, reiteró que con todo su gabinete se creará un plan integral de reconstrucción que incluirá la rehabilitación de infraestructura básica, vivienda y servicios públicos, con el propósito de fortalecer la resiliencia de las comunidades ante futuras contingencias climáticas.