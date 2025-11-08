En 2026 habrá reemplacamiento para automovilistas: Presupuesto

noviembre 8, 2025

Isabel Ortega/ Xalapa, Ver.– Como parte de la recaudación para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) proyecta ingresos locales por concepto de reordenamiento vehicular el año siguiente.

El proyecto de presupuesto 2026, que se remitió al Congreso del Estado y que tendrá que ser analizado y aprobado por los diputados locales antes del mes de diciembre, prevé el canje de placas para vehículos particulares y transporte público en la entidad.

Según la iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno de Veracruz para el ejercicio fiscal 2026, se contempla obtener recursos propios por el orden de los 10 mil 849 millones de pesos, lo que representa el 6.2% del presupuesto estatal que, de aprobarse, será de 177 mil 801 millones 984 mil 539 pesos.

En la obtención de ingresos propios, la referida iniciativa contempla mejorar la recaudación al promover un programa de canje de placas, tal como lo anunció en el mes de junio la gobernadora Rocío Nahle García en entrevista radiofónica.

“Se está haciendo con un fin de ordenamiento; hoy tú ves placas, unas que tienen franjas azules, otras con franjas cafés, unas que son completamente blancas y dicen ‘Veracruz’ todas.”

Sin embargo, expuso que no se cuenta con una base de datos confiable, por lo que el gobierno estatal tendrá que realizar ese trabajo, lo que implica renovar la totalidad de las láminas, dijo el 14 de junio.

El proyecto de presupuesto menciona: “En lo que corresponde al ordenamiento vehicular, en 2026 la presente administración impulsará el canje de placas para automóviles y autobuses del servicio público y privado.

“Esta medida tiene como uno de sus propósitos centrales la actualización del padrón vehicular, hecho que resulta significativo para fortalecer las tareas de seguridad pública del Estado.”

¿Cuántos vehículos hay en Veracruz?

La iniciativa no menciona qué monto se pretende obtener por el programa de reordenamiento vehicular, pero cabe señalar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2024 Veracruz cerró con un padrón vehicular de 2 millones 528 mil 941 unidades.

De ese total, un millón 363 mil 334 fueron unidades particulares, lo que colocó a Veracruz en el cuarto lugar nacional con el mayor número de unidades motoras, solo por debajo del Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

El Instituto también menciona un registro de 639 mil 392 camiones y camionetas de carga; 515 mil 288 motocicletas, y 10 mil 927 autobuses de pasajeros.

Con base en los datos del INEGI, de los 212 municipios de Veracruz, cinco concentran el mayor número de vehículos particulares y de transporte público.

Veracruz puerto cerró 2024 con un registro de 305 mil 588 unidades motoras; Xalapa tenía 232 mil 680; Coatzacoalcos, 131 mil 646; Poza Rica, un total de 98 mil 349, y Córdoba, 83 mil 375.

Cuitláhuac García ya había obligado al cambio de placas

Desde 2022, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez anunció la obligación de renovar las placas de los vehículos particulares, y se adelantó que, a partir de este 2023, se multaría e incluso se enviaría al corralón a los vehículos que no renovaran sus placas.

En 2023 se planteó un programa de canje en paguitos, para actualizar el padrón vehicular en la entidad. Solo tres años después, se tendrá que dar un nuevo cambio.

También se hará obligatorio el cambio de placas de motocicletas

Como parte del programa de ordenamiento vehicular obligatorio, desde el mes de octubre d este año, se determinó que los motociclistas tendrán que renovar sus placas, pues en enero de 2026 habrá operativos para detenerlos.

Se anunció que, desde noviembre de 2025, el proceso será en línea, con opción a entrega a domicilio a partir de enero de 2026.