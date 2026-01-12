El Moral encabezó solicitudes ciudadanas en el primer Día del Pueblo en Xalapa; la mayoría de obras públicas

enero 12, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La colonia El Moral fue la que registró el mayor número de peticiones ciudadanas durante el primer Día del Pueblo, seguida de Reserva El Tronconal y Los Cedros, informó la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego.

La edil explicó que el Ayuntamiento ya realiza un análisis territorial de las demandas, con el objetivo de planear una atención más eficiente y orientar el ejercicio del presupuesto municipal hacia las zonas con mayores rezagos.

“Estamos en el análisis, ubicando territorialmente de dónde vienen esas demandas, para poder tener una respuesta más planeada, sobre todo en el ejercicio del presupuesto, en función de esta demanda territorial y atender los rezagos que aún existen en Xalapa”, señaló.

Griego recordó que el primer ejercicio del Día del Pueblo tuvo una duración aproximada de nueve horas, durante las cuales se atendió a alrededor de 500 personas, quienes plantearon cerca de 150 asuntos distintos.

Indicó que algunas solicitudes pudieron atenderse de manera inmediata, como problemas relacionados con el suministro de agua mediante pipas, la recolección de basura y apoyos sociales, mientras que otras quedaron programadas para seguimiento y recorridos posteriores.

“Muchas peticiones se resolvieron en el transcurso del día y otras ya se están programando, sobre todo las relacionadas con obra pública, que representan entre el 45 y 50 por ciento del total, principalmente pavimentación”, detalló.

De acuerdo con datos del Ayuntamiento de Xalapa, las principales demandas ciudadanas estuvieron relacionadas con pavimentación, seguidas de drenaje sanitario y pluvial, banquetas, guarniciones y escalinatas, agua potable a través de CMAS, así como apoyo a la vivienda, entre otras.