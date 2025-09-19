Dos años de contaminación por derrame de crudo en Coatzintla

septiembre 19, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La contaminación por el derrame de petróleo en el río de la comunidad Arroyo Florido, municipio de Coatzintla, lleva más de dos años y por ello los pobladores decidieron manifestarse este viernes y bloquear la carretera hacia esa localidad.

«No más promesas, Arroyo Florido exige una solución a Pemex» y “solicitamos la intervención de Semarnat y Conagua”, son algunos de los mensajes que plasmaron en sus pancartas.

Las personas indicaron que la fuga del hidrocarburo se expandió con las recientes lluvias y contaminó los pozos que abastecen de agua a las familias.

La gente exigió la empresa de Petróleos Mexicanos (Pemex) que haga las reparaciones inmediatas del oleoducto porque el problema no se ha controlado y la contaminación se expandió en varios kilómetros a la redonda.

Incluso, mencionaron que perros, tortugas y peces han sido más afectados por las manchas de petróleo que incluso se impregnan en las hierbas, además de que se filtra hacia los pozos de donde toman agua y utilizan para la limpieza de sus viviendas.

Desde el pasado 26 de agosto, los habitantes alzaron la voz para dar a conocer la contaminación ambiental.

En la comunidad viven 390 personas, quienes manifestan preocupación no sólo por el daño ecológico, sino también por los riesgos directos a su salud.