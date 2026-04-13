Identifican restos hallados en Coatzintla: corresponden a joven transportista desaparecido en Papantla

abril 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Los restos humanos hallados sobre el libramiento Bicentenario del municipio de Coatzintla, al norte del estado de Veracruz, corresponden a Nahú Cortés Napoleón, un joven de 22 años de edad originario de la comunidad El Edén, perteneciente al municipio de Papantla.

El joven se desempeñaba como operador de un camión de volteo y había sido reportado como desaparecido desde el mediodía del viernes 10 de abril tras perder contacto con su familia luego de informar que realizaría un viaje de traslado de materiales de construcción hacia Coatzintla.

El cuerpo fue localizado horas después de su desaparición al interior de una bolsa de plástico para basura, lo que desató una fuerte movilización de corporaciones de seguridad estatales y federales en el tramo que conecta con Poza Rica.

Sus parientes denunciaron que el camión de carga que conducía tampoco había sido localizado, por ello sospechan que podría tratarse de un posible robo con violencia que derivó en el fatal desenlace.

Tras el levantamiento de los indicios por parte de personal de Servicios Periciales, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde sus familiares realizaron el reconocimiento oficial.

Este hecho ha provocado indignación en la comunidad de El Edén y entre el gremio de transportistas de la región, quienes se ven cada vez más expuestos a la violencia delictiva mientras desempeñan sus labores en las carreteras del norte de la entidad.

El asesinato de Nahú Cortés se suma a una ola de violencia que mantiene en alerta a los municipios de Poza Rica, Papantla, Coatzintla, Cazones de Herrera y Tihuatlán.

En estas localidades, la desaparición de personas y los hallazgos de restos humanos en espacios públicos han sido constantes durante los últimos meses.

Colectivos de búsqueda y familiares de víctimas han señalado que los trabajadores del sector transporte son un grupo particularmente vulnerable, pues la falta de vigilancia en los libramientos y zonas periféricas facilita el accionar de grupos criminales que interceptan unidades de carga, dejando una estela de luto y desolación en las familias veracruzanas.

Por tal motivo, se exige a la Fiscalía General del Estado para que las investigaciones no se limiten al hallazgo del cuerpo, sino que se logre la recuperación de la unidad de trabajo y la captura de los responsables.