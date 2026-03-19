Denuncian invasión y contaminación de terreno privado en Tehuipango

marzo 19, 2026

*Alcalde amenaza a propietario

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Desde hace 18 años fue construida, sin autorización, sobre un predio privado una planta de tratamiento de aguas negras en el municipio de Tehuipango, generando una fuerte contaminación en la zona y despojando de su propiedad al indígena Rogelio Tecpile Calihua.

Su abogado, Jesús Urbina Montero denunció que el predio era propiedad de su abuelo, pero por usos y constumbres pasó a su nombre como heredado, pero se tiene ya un documento que lo reconoce como propietario.

“Algunas administraciones municipales pasadas y esta (la actual) no le quieren reconocer el predio que han estado usando desde hace más de 18 años como un vertedero de aguas negras, porque es todo el municipio, todas las aguas negras del municipio de Tehuipango desembocan ahí y está inservivle”.

Además, su casa se ubica a unos 40 metros de la planta, poniendo en riesgo su salud y la de su familia.

El representante legal explicó que hay un proyecto municipal de rehabilitación de la planta ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el cual les fue negado porque se ubica en un predio particular, así como una construcción de una nueva planta, derivado de que las tuberías pasan por predios particulares.

Ante ello exigen que se reconozca por parte del Ayuntamiento de Tehuipango la propiedad del predio de Rogelio Tecpile y se paguen los perjuicios que ha tenido.

Asimismo, Rebeca Gómez Maus, presidenta de la Brigada Nacional de Derechos Humanos denunció que el presidente municipal, Juan Quiahua, abusando de su poder, ha hecho amenazas e instado a su gente a invadir la propiedad de Rogelio Tecpile.

Luego de dar una conferencia de prensa en conocido café de esta capital, acompañado de los integrantes de la Brigada Nacional de Derechos Humanos, Rogelio Tecpile bloqueó por unos minutos la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, para finalmente ser recibidos por personal de Política Regional.