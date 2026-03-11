Alertan contaminación por cultivo de papa en Tlalnelhuayocan; agua de Xalapa estaría en riesgo

marzo 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El uso de agrotóxicos en los cultivos de papa en el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan genera contaminación ambiental y pone en riesgo las fuentes de agua de municipios cercanos, entre ellos Xalapa.

La alcaldesa Arianna Ángeles Aguirre alertó sobre el impacto que tiene para la salud el uso de químicos en los terrenos donde se siembra papa dentro de su demarcación.

Explicó que muchos propietarios rentan sus parcelas a productores provenientes de Puebla y de la región de Perote, lo que ha provocado afectaciones ambientales en la zona.

Recordó que hace algunos años se tuvo que desalojar una escuela en la comunidad Los Naranjos, luego de que alumnos y maestros presentaron síntomas de intoxicación por el uso de estos químicos.

“Los niños empezaron a enfermarse y hubo casos en los que las maestras tuvieron que ser hospitalizadas. Desde entonces las familias viven con la preocupación de que se tomen acciones”, comentó.

La edil señaló que también se ha observado un incremento en casos de cáncer entre habitantes que viven cerca de los cultivos.

Indicó que su administración decidió no validar nuevos permisos de renta para este tipo de siembras; sin embargo, el problema ambiental ya se generó, por lo que pidió la intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Lo que tenemos que hacer es regular. Pedimos una mesa interinstitucional con el gobierno del estado, la Procuraduría del Medio Ambiente, la Comisión del Agua y Sedarpa”, dijo.

Agregó que los permisos actuales vencerán en aproximadamente seis meses, al concluir el ciclo de cosecha, por lo que consideró urgente implementar acciones para sanear los suelos y evitar filtraciones hacia los mantos freáticos.

La alcaldesa advirtió que la contaminación del agua podría afectar a pobladores de municipios como Coatepec, Teocelo, Xico, Acajete y Rafael Lucio.

“Esto no es un tema de colores políticos, es un tema de soluciones. Necesitamos acciones para evitar que estos agrotóxicos sigan afectando a la región”, concluyó.