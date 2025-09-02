Donnarumma es nuevo jugador del Manchester City

septiembre 2, 2025

Sergio Ramos no solo brilla y destaca en la Liga MX con los Rayados de Monterrey, sino que también ha iniciado una carrera musical que pinta a ser más que un simple debut o pasatiempo.

El exfutbolista del Real Madrid declaró que se ve tanto en la música como en el fútbol, con la mira puesta en quizá ganar un Grammy antes que una Champions como entrenador.

Durante una entrevista en España, Ramos expresó estar contento con Rayados, donde es figura y capitán. Tras 7 partidos, el equipo regiomontano avanza como líder general del Apertura 2025 de la Liga MX.

Afirmó que ha estado trabajando en el ámbito musical durante casi dos años y cuenta con cerca de 18 temas. En ese tiempo ha hecho colaboraciones con artistas como Carín León, J Balvin y Maluma.

Sobre su canción “Cibeles”, comentó que es una dedicatoria al madridismo, inspirada en el amor y dolor de su salida del club. Además, reconoció su buena relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Finalmente, el campeón del mundo es optimista con su futuro y se ve compaginando el fútbol con la música, con la ambición de ganar un Grammy antes que una Champions como entrenador.