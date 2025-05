Docentes jubilados se quedan en plantón; acusan intimidación

mayo 16, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Docentes jubilados denunciaron una serie de actos de intimidación durante su protesta la tarde de ayer y en el transcurso de la noche. Además, acordaron mantener el plantón en el centro de Xalapa y el cierre de la calle Juan de la Luz Enríquez hasta que se liquiden los adeudos de seguros institucionales.

Los quejosos iniciaron su manifestación a las diez de la mañana del jueves y continúan en la exigencia del pago del seguro de vida.

De acuerdo con la profesora jubilada Rosario Rojas Aragón, se adeudan pagos por el seguro de vida desde el año 2010.

Lo anterior afecta a más de 45 mil jubilados de preescolar, primaria y secundaria en Veracruz.

“Somos 800 maestros beneficiarios que se nos adeudan. Los montos de cada uno varía porque es de acuerdo a lo que ganaba el trabajador. Ya saben que habían de una plaza, doble plaza, carrera magisterial, administrativos. Y entonces por eso no se puede dar un monto en específico”, expresó.

A pesar de la inseguridad y posibles intimidaciones, decidieron no levantarse hasta obtener soluciones concretas de las autoridades.

“Ayer tuvimos una situación en la tarde que una ambulancia, viendo que está todo tapado, se metió, nos reventó hilos, nos quitó lonas y todo, y se pasó todo lo que daba. Cuando se paró en un momento, compañeros se pararon a ver y no llevaban ni siquiera a nadie. Bueno, ese fue el primer percance. Creemos que eso para nosotros fue una intimidación”.

Los integrantes del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz, quienes pertenecen al sistema de educación básica federal y decidieron manifestarse para defender su prestación del seguro de vida.

“Anoche tuvimos la última reunión y nos dicen que si quitamos el plantón va a haber una reunión ahí a la una con secretario de finanzas, secretario de gobierno, y si nosotros quitamos el plantón vamos a ser atendidos. Pero si no quitamos el plantón no vamos a ser atendidos. Entonces se vino a consenso con los compañeros de la agrupación y se tomó el acuerdo de que no vamos a levantar el plantón. Nos vamos a mantener hasta que tengamos una respuesta, una resolución positiva”, remató Rojas Aragón.