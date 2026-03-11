Docente de bachillerato comunitario denuncia despido injustificado

marzo 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El docente Francisco García Hernández denunció públicamente su despido injustificado del telebachillerato comunitario en Veracruz, luego de haber laborado durante 13 años con contratos semestrales consecutivos, situación por la cual presentó una demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Explicó que este 11 de marzo acudió formalmente a interponer el recurso legal para que su caso sea revisado conforme a derecho, al considerar que su separación del cargo se realizó sin previo aviso, sin procedimiento administrativo y sin una justificación formal.

El profesor señaló que trabajó durante más de una década en el Telebachillerato Comunitario “Enrique Rodríguez”, ubicado en el municipio de Tihuatlán, donde impartió clases bajo contratos que se renovaban cada seis meses, pero que en la práctica representaban una relación laboral continua.

“Durante 13 años firmé contratos semestrales consecutivos, lo que demuestra que mi trabajo era permanente. Sin embargo, fui despedido sin aviso ni explicación”, expresó.

García Hernández explicó que el 28 de enero de este año recibió una llamada telefónica de la contadora Liliana, quien le informó que ya no continuaría trabajando en la institución por instrucciones del coordinador estatal del Telebachillerato Comunitario.

Según relató, durante la llamada se le notificó que ya no firmaría un nuevo contrato, sin que existiera algún procedimiento administrativo previo o explicación sobre la decisión.

“Me dijeron que lamentaban darme la noticia, pero que ya no continuaría firmando contratos con ellos. Pregunté si tenía derecho a una liquidación o una explicación y hasta ahora no la he recibido”, afirmó.

Agregó que su situación no es un caso aislado, ya que al menos cuatro trabajadores fueron despedidos al finalizar el semestre, aunque muchos no denuncian por temor a perder oportunidades laborales o enfrentar represalias.