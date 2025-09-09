Extrabajadores de Sedema denuncian despido injustificado y amagan con iniciar huelga de hambre

septiembre 9, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Extrabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) denunciaron ser víctimas de despido injustificado desde hace una semana por lo que pidiero la intervención de las autoridades.

En conferencia de prensa dijeron que son seis las personas despedidas, una mujer del área administrativa que sufrió acoso por parte de uno de los funcionarios de la dependencia y cinco que pertenecían a la brigada contra incendios, quienes fueron acosados y hostigados.

La extrabajadora dijo que ha recibido comentarios misóginos por parte de funcionarios de la Sedema, quienes han minimizado su preparación profesional para desarrollar su trabajo.

Dijeron que estaban por recibir una capacitación en Canadá, pero se las negaron, «les han negado su nombramiento definitivo, sus prestaciones, fueron acosados y hostigados».

Expusieron que desde el 2023 levantaron un acta en la unidad de Equidad de Género y ante el Órgano Interno de Control de la dependencia, pero ahora que se debería dar vista a la Fiscalía Anticorrupción fueron despedidos.

«Ahora que se han cumplido los tiempos para que se le dé vista a la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría General del Estado fueron despedidos injustificadamente», dijo Acmerd Antonio Galicia Campos secretario general del sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz.

Lo anterior, pese a pertenecer a la brigada contra incendios y que han arriesgado sus vidas en los siniestros pasados.