Diputados piden exentar de pagos de impuestos y servicios a familias damnificadas en Veracruz

octubre 16, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Para facilitar la llegada de ayuda humanitaria al norte del estado y apoyar la recuperación de las familias afectadas por las inundaciones en 40 municipios, diputadas locales solicitaron a los ayuntamientos, al Gobierno de Veracruz y a la Federación exentar temporalmente pagos de casetas, impuestos y servicios a los damnificados.

Legisladoras del PT y PAN plantearon alternativas económicas para reducir la carga financiera de miles de familias que perdieron su patrimonio, y al mismo tiempo incentivar que continúe el envío de víveres desde otras regiones del estado hacia las zonas afectadas.

Desde el Partido del Trabajo (PT) se hizo un llamado a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para eliminar, de manera temporal, el cobro de peaje en las casetas de acceso hacia el norte del estado, tanto para familias damnificadas como para organizaciones civiles y personas voluntarias que llevan apoyo humanitario.

“Solicitamos a la Comisión de Agua del Estado que restablezca el servicio de agua potable en las comunidades afectadas, para que la gente pueda bañarse y lavarse las manos antes de ingerir alimentos”, señalaron.

También solicitaron que en los centros de acopio se priorice la donación de palas, jaladores y medicamentos para atender infecciones gastrointestinales y dermatológicas, pues la exposición prolongada al agua contaminada está generando problemas de salud en la población.

Además, urgieron a distribuir repelente contra mosquitos, ya que los encharcamientos han provocado una proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue.

Por su parte, la bancada del PAN, a través de la diputada Monserrat Ortega Ruiz, pidió a los alcaldes de los 40 municipios afectados condonar el pago del impuesto predial y de servicios municipales a las familias que perdieron sus pertenencias.

Asimismo, llamó a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a suspender el cobro de agua y energía eléctrica, pues en algunas comunidades llevan más de una semana sin estos servicios básicos.