Damnificados difunden video precisó de la inundación en Álamo

octubre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Tras el paulatino restablecimiento de la infraestructura de comunicaciones en áreas del municipio de Álamo, al norte de Veracruz, ha comenzado la difusión de material videográfico que documenta el momento preciso en que el río Pantepec experimentó un desborde, desencadenando una de las inundaciones más severas registradas en la historia reciente de la región.

La catástrofe tuvo lugar la mañana del viernes 10 de octubre. El caudal del afluente descendió con una fuerza extraordinaria, transformando en pocos minutos el agua de cristalina a una corriente turbia de color café.

Esta avenida arrastró consigo una gran cantidad de material orgánico, incluyendo troncos, ramas y palizada, lo cual impactó estructuras habitacionales, obstruyó muros de contención y anegó la totalidad de la cabecera municipal, además de afectar a un estimado de 120 comunidades aledañas.

Los videos, enviados por los propios afectados, contienen narrativas en tiempo real de la destrucción en curso. En uno de los audios, un residente describe la pérdida de infraestructura: «el castillo de la casa ha sido arrancado, la estructura ha cedido, postes con transformadores fueron arrastrados y otros están en riesgo inminente de colapso. Aquí permanecemos», relata desde el techo de su vivienda, uno de los múltiples puntos de refugio donde las familias buscaron resguardarse.

Miles de personas quedaron confinadas en sus hogares, obligadas en muchos casos a perforar los techos de concreto para poder escapar. Las imágenes gráficas evidencian que el nivel del agua superó las viviendas de dos plantas, que funcionaron como albergues improvisados para cientos de ciudadanos.

Los damnificados han alzado la voz para denunciar la demora en la recepción de asistencia y señalan que numerosas colonias permanecen incomunicadas.

«Urgimos la intervención de las autoridades para recibir apoyo», manifestaron desde los tejados, precisando que las afectaciones revisten una gravedad considerable en al menos 50 colonias de Álamo Temapache.

La inundación ha paralizado los servicios básicos, dejando a la población sin suministro eléctrico, sin servicio de telefonía celular y sin conectividad a internet. Esta situación ha forzado a algunos residentes a desplazarse a zonas con cobertura limitada para poder enviar mensajes y documentar la magnitud de la emergencia.

Uno de los testimonios destacados subraya el valor de las construcciones de doble planta: si bien a menudo son percibidas como un signo de bonanza económica, son el resultado de un gran esfuerzo y sacrificio, y en este evento se han convertido en un factor crucial de supervivencia.

En las calles, campos y áreas de cultivo, la evidencia de la tragedia es palpable: enseres domésticos, colchones, mobiliario y aparatos electrónicos, al igual que vehículos, yacen cubiertos de lodo, declarados inservibles por los damnificados.