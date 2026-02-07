Detienen a ‘El Flaco’, operador de Los Salazar

febrero 6, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de 30 personas, entre ellas Diego Salazar, alias El Flaco, operador de la organización Los Salazar, afín al Cártel de Sinaloa; esto, al ejecutar 12 órdenes de cateo de manera simultánea en domicilios de Querétaro.

El funcionario informó que derivado una investigación iniciada hace cuatros meses, con información de inteligencia naval, que incluyó análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, fuerzas federales y estatales, encabezadas por la Marina, realizaron la captura de 21 hombres y nueves mujeres.

⇒ Según García Harfuch, El Flaco coordinaba la venta y distribución de droga en Querétaro, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que el operativo consistió en 12 registros para detener a los individuos, a los que localizaron tras implementar recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles para determinar sus localizaciones.

En total, fueron arrestados 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos el líder del grupo criminal, a quienes les incautaron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

⇒ Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras los acusados fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que determine su situación legal.